Ilnapolista.it - Juventus, perché l’accanimento terapeutico con Thiago Motta? Mancini sarebbe il nome giusto

conilA 24 ore dalla sconfitta contro l’Atalanta la dirigenza juventina è ancora silente. Ai piani alti della Continassa si riflette sul futuro di una squadra che si ritrova a dover ripartire da zero. Nessuna uscita pubblica. Segno dello stato confusionale che sta vivendo Madama.è ai titoli di coda. Il destino del tecnico italo-brasiliano è segnato: potrebbe saltare dopo la trasferta di Firenze o al più tardi a maggio. Non ci sono margini per una rivalutazione dell’attuale allenatore di Madama. Il progetto è fallito.Eccoc’è chi all’interno della Continassa sostiene che al netto del match di Firenzenecessaria una scossa. Non con un traghettatore ma con un tecnico top chepronto a guidare Madama.