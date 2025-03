Ilnapolista.it - Juventus, Giuntoli ha contattato Tudor: Motta potrebbe lasciare il club anche nelle prossime ore (TuttoJuve)

Sono ore di riflessione in casadopo la sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta. Il tecnico Thiagosembra più fuori che dentro al progetto e pare che sia statoIgorin caso di esonero dell’ex Bologna.ha preallertatoper allenare lain caso di esonero di ThiagoSecondo quanto riportato da:La prestazione scioccante della squadra bianconera, letteralmente crollata dopo il rigore trasformato da Retegui, ha acuito le perplessità sulla guida tecnica che non sembra più avere il pieno controllo del gruppo. Il timore della società è che i giocatori non rispondano più ai comandi di Thiagoe possa così sfumarel’ultimo vitale obiettivo stagionale rimasto: la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perchéro profilarsi clamorose ed inattese evoluzioni.