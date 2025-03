Sololaroma.it - Juventus-Atalanta 0-4, Gasperini da urlo: Thiago Motta al tappeto

Leggi su Sololaroma.it

La 28° giornata di Serie A sta per concludersi, non prima di regalarci i suoi ultimi due posticipi. Il primo di questi è andato in scena oggi 9 marzo ed ha messo contrapposte due squadre che stanno lottando per le posizioni nobili della classifica. Stiamo parlando della partita traed, affrontatesi alle 20:45 all’Allianz Stadium. L’incontro si è concluso con il risultato di 0-4 in favore della Dea, che ha dominato sotto ogni punto di vista.Dopo una mezz’ora di studio, i bergamaschi sono passati in vantaggio al 29? grazie al calcio di rigore perfettamente realizzato da Mateo Retegui. Nella ripresa il copione non è cambiato, con i nerazzurri che hanno dilagato. Prima de Roon ha siglato il raddoppio al 46?, poi Davide Zappacosta ha calato il tris al 66?. Ademola Lookman, infine, ha calato il poker al 77?.