Juventus anche la Gazzetta dà Thiago Motta in uscita Il popolo juventino sogna Conte

ladàin. IlLadello Sport, nella sua edizione online, analizza il momento della. La panchina disi fa sempre più calda e il quotidiano sportivo prova a prevedere possibili scenari futuri per la guida tecnica dei bianconeri:A meno di un crollo verticale che costringerebbe a un intervento immediato per salvare l’obiettivo minimo della stagione (cioè la qualificazione alla prossima Champions League), la Juve scioglierà le proprie riserve sul futuro dia fine campionato, dunque prima del Mondiale per Club. Per latre sono i nomi forti per il dopo, Gasperini e De Zerbi.L’unico che sembra andare verso la risoluzione anticipata è Gasperini, a fine di un ciclo pluriennale nell’Atalanta (se con il contratto a scadenza nel 2026).