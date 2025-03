Terzotemponapoli.com - Juventus, Allegri al posto di Motta?

Laha perso rovinosamente la gara interna contro l’Atalanta. Se c’erano velleità di corsa Scudetto, sicuramente queste non rimarranno in piedi dopo la serata dello Stadium. Sul banco degli imputati ovviamente. Ne scrive oggi Sportmediaset., la rivincita diCosì Sportmediaset: “Provate a pensare, per un attimo, di essere Massimiliano. Cestinato solo qualche mese fa nel “cassonetto” delle cose vecchie, bollato come massima espressione del gioco brutto e sorpassato e, in un amen, di nuovo accostato a due tra i più prestigiosi club del nostro campionato. Ecco, provate a immaginare il sorriso largo, il gusto profondo della rivincita, l’eco delle sue parole (“Il calcio è facile, non si inventa niente”, una delle sue frasi cult), l’attesa della chiamata buona davanti al telefono.