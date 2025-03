Liberoquotidiano.it - Juve, il disastro di Vlahovic scatena i tifosi: assist perfetto all'Atalanta, poi il delirio | Video

"La situazione era compromessa, ma riesce a renderla grottesca servendo l'del 4-0 a Lookman". Così Tuttosport, nella sua classica pagella del post partita, ha giudicato la prestazione di Dusancontro l'. Il serbo, ormai fuori dal progetto di Thiago Motta, è diventato un panchinaro fisso. Ieri, domenica 9 marzo, è entrato in campo al 30' della ripresa. E, visto anche il suo atteggiamento, è riuscito nell'impresa di rendere una disfatta sportiva una vera è propria trageda calcistica. La Vecchia Signora si trovava sotto 3 a 0. I bianconeri avevano già incassato il rigore di Mateo Retegui, il tap-in di Marten De Roon e il guizzo di Davide Zappacosta. Ma non si sarebbero mai aspettati che il quarto gol sarebbe arrivato da undi un proprio giocatore., sulla metà campo, prova a scagliare il pallone alla ricerca di un compagno libero in attacco.