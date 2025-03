.com - Juve, contestazione social dei tifosi: “Motta senza carisma, solo Conte può rialzarci”

(Adnkronos) – Lo 0-4 incassato allo Stadium contro l’Atalanta pesa come un macigno in casa. Il risultato clamoroso ottenuto dagli uomini di Gasperini estromette in maniera definitiva i bianconeri dalla corsa scudetto e apre scenari con diversi punti interrogativi per il futuro. La squadra di Thiagoal momento resta quarta in campionato, ma potrebbe essere superata dalla Lazio tra poche ore. Anche il piazzamento Champions per la prossima stagione resta così in bilico e suie istano società, guida tecnica e squadra. Dopo l’apertaallo stadio, con tantiche hanno abbandonato i loro posti prima della fine del big match con l’Atalanta, il tifo bianconero si è schierato su X. Nel mirino, dirigenti e allenatore: “Con il mercato che ha avuto, Allegri ci avrebbe vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e fatto almeno i quarti di Champions.