Juventusnews24.com - Juve Atalanta, l’umiliazione è storica! I quattro goal presi in casa fanno riemergere questo precedente. Ecco quando accadde!

di RedazionentusNews24, i bianconeri tornano a prenderetra le mura amiche: l’ultima volta che è accaduto dobbiamo risalire a quella partita!ripropone un ricorso storico, se non altro per il risultato finale. L’ultima volta che i bianconeri hanno subito uno 0-4 dobbiamo risalire al 22 ottobre 1967, data del pesante K.O. interno contro il Torino.il ricordo della societàntina.CORSI E RICORSI STORICI – «Lantus ha perso una garalinga di Serie A con almenogol di scarto per la prima volta dal 22 ottobre 1967 (0-4 nel derby con il Torino).»Leggi suntusnews24.com