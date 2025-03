Juventusnews24.com - Juve Atalanta, la Dea ha fatto la storia contro i bianconeri: non era mai capitato questo in un singolo match!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, la Dea fa laall’Allianz Stadium: mai era successoin una gara di campionato!La partitissima, che ha chiuso la 28^ domenica di Serie A trantus e, è stata storica per la Dea. Mai, infatti, i nerazzurri erano riusciti a vincere con quattro goal di scartoin campionato.PRIMA VOLTA PER LA DEA – «L’ha segnato almeno 4 gol in unlantus per la prima volta nella suain Serie A.»Leggi suntusnews24.com