Juventusnews24.com - Juve Atalanta, i tifosi abbandonano lo Stadium e iniziano a cantare un coro per… Allegri! Il VIDEO è già virale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilo: ilcon ilper l’ex allenatore bianconeroTanta delusione per quanto visto in campo in: numerosibianconeri bianconero hanno deciso di abbondare lodopo il terzo gol di Zappacosta e alcuni ultras hanno poi intonato unper l’ex allenatore bianconero Massimiliano.Finisce anche così #pic.twitter.com/LNBrEVd1ON— Claudio Zuliani (@ClaudioZuliani) March 9, 2025Un clima surreale quello vissuto allospecchio di una prestazione da dimenticare dei bianconeri ma il rapporto trae allenatori sembra già irreparabile.Leggi suntusnews24.com