Juventusnews24.com - Juve Atalanta divide la tifoseria: due diverse reazioni all’Allianz Stadium, la ricostruzione di quanto accaduto nel finale

di RedazionentusNews24la: due, ladineldella partita di ieri seraTuttosport oggi in edicola ha messo ordine perriguarda ciò che è successo neldel match che lantus ha perso contro l'ieri sera. Dopo il poker messo a segno da Lookman lasi è di fatto spaccata in due.Da un lato c'è chi ha preferito lasciare l'impianto bianconero per evitare almeno la coda dopo aver urlato "Vergogna", dall'alto c'è invece chi è rimasto fino all'ultimo rifiutando poi il timido saluto della squadra.