Calciomercato.it - Juve-Atalanta, attacco del grande ex: “Errore clamoroso, una follia”

Leggi su Calciomercato.it

Crollo bianconero in casa contro i nerazzurri: ilex punta il dito: “”Un ko che pesa e che sembra mettere fine alle speranze scudetto. Lo scontro diretto perso in casa contro l’è un vero e proprio macigno per lantus, chiamata a reagire dalle prossime giornate per non perdere il treno Champions League.ntus, dito puntato contro il progetto Thiago Motta (LaPresse) – calciomercato.itLe marcature dei bergamaschi si sono aperte con un calcio di rigore decretato dall’arbitro Sozza per fallo di mano di McKennie. Un fischio che ha portato discussioni, con Thiago Motta che ha parlato di episodio discutibile. Un pensiero totalmente diverso rispetto a quello di un doppio ex della partita. Dagli studi di ‘Pressing’, programma delle reti ‘Mediaset’, Alessio Tacchinardi ha invece puntato il dito contro l’autore del fallo di mano, Weston McKennie: “L’di McKennie è un, con quel braccio alzato stai alla fermata dell’autobus.