Juan Ayuso: "Ho fatto una bella corsa per la classifica generale. Ganna incredibile"

L’anno scorso a Lido di Camaiore vinse, stupendo tutti. Oggi conquista una seconda piazza di livello che conferma soprattutto una condizione invidiabile in questo inizio di stagione.si esalta ancora nella prima tappa della Tirreno-Adriatico 2025, questa volta deve arrendersi a Filippo.In ogni caso lo spagnolo della UAE Team Emirates – XRG non può che essere contento della sua performance visto che guadagna su tutti i rivali in chiave, il vero obiettivo di questa settimana.Le sue parole nel dopo gara: “Penso di averuna, soprattutto pensando alla. Ho perso un po’ nell’ultima parte tornando dopo la curva, non ho avuto esattamente le sensazioni che speravo. La prestazione diè stata, quindi congratulazioni a lui”.