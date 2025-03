Panorama.it - Jovanotti, al via le date milanesi: la scaletta del concerto

Due ore e mezzo di pura energia con Lorenzo accompagnato da una superband composta da tredici musicisti straordinari che rendono ogni performance unica e irripetibile. "Esserci dopo quello che e? successo e? un vero miracolo. E poter condividere il palco con questa band, con musicisti con cui suono da sempre, ma anche con il grande talento di solisti che non hanno mai suonato con noi, e? un’epifania. E? meraviglioso vedere come il nostro sound abbia generato tra i musicisti nuove generazioni di entusiasmo e di passione. Un vero regalo della vita". Parola di Saturnino, da 35 anni al fianco di.Quella dell'11 marzo è la prima delle 12del PALAJOVA TOUR all'Unipol Forum di Milano (11, 12, 14, 15, 17, 18 marzo, e 5, 6, 8, 9, 12, 13 maggio). Questa di seguito la (probabile)dei concerti: MontecristoL'ombelico del mondoTensione evolutiva MezzogiornoIl più grande spettacolo dopo il Big Band 101Mi fido di te Un bene dell'anima Medley: Questa è la mia casa, mani in alto, Una tribù che balla, Oh Vita, Muoviti Muoviti, Falla girareRagazza magica Un raggio di sole Un mondo a parte Come Musica, Io ti cercherò, Punto, Serenata RapA teL'estate addosso I Love You BabyGli immortaliLe tasche piene di sassiRicordati di vivere FuoriondaSabatoCoraggio Yalla Yalla Ti porto via con me BISPenso positivoIl corpo umanoRagazzo fortunato