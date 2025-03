Jon Bernthal garantisce che il nuovo Punisher non sarà edulcorato

Leggi su Cinefilos.it

Jonche ilnonJonha interpretato per la prima volta Frank Castle nella seconda stagione di Daredevil e, nonostante la storia delle origini del suo personaggio fosse un po’ contorta, l’interpretazione di Theda parte dell’ex attore di The Walking Dead ha riscosso un grande successo tra i fan.Seguì uno spin-off, che durò solo due stagioni prima che il lancio di Disney+ vedesse Netflix staccare la spina a questa e a tutte le altre serie Marvel Television che ospitava. Da allora, Jonha ripreso quello che probabilmente è il suo ruolo più iconico in Daredevil: Rinascita (la nostra recensione). Sebbene si preveda che apparirà solo in alcuni episodi, l’attore avrà probabilmente più cose da fare quando arriverà la seconda stagione l’anno prossimo e ha confermato di essere al centro della scena in una presentazione speciale che sta scrivendo con il regista Reinaldo Marcus Green.