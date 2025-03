Nerdpool.it - Jon Bernthal annuncia uno speciale sul Punisher: “La versione che questo personaggio merita”

Bentornato, Frank. Ora che Daredevil è rinato su Disney+, ilsta prendendo di mira la propria rinascita in unodi Marvel Television simile alle presentazioni speciali di Marvel Studios Werewolf by Night e The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Lostandalone – che vede protagonista Jonnei panni del giustiziere armato Frank Castle, ruolo che l’attore ha interpretato in Daredevil e Thedi Netflix – è il risultato di Daredevil: Born Again, che segna il ritorno dinel Marvel Cinematic Universe per la prima volta dopo la seconda stagione della sua serie solista, graficamente violenta, nel 2019.In una nuova intervista, legata all’imminente action-thriller The Accountant 2,ha fatto intendere che losuldella Marvel sarà altrettanto punitivo di quanto i fan si aspettano dall’antieroe hardcore.