Dilei.it - Jessica Alba incanta alla Paris Fashion Week 2025, sotto il cappotto solo lingerie e collant

è una visione di eleganza audace. Fresca di separazione dal marito Cash Warren, l’attrice ha scelto un look che sembra voler mandare un messaggio chiaro: sicurezza, sensualità e libertà. Un’apparizione che ha catalizzato l’attenzione, nonper la sua bellezza senza tempo, ma anche per lo stile impeccabile con cui ha calcato l’evento.PFW 25: il look da femme fatale disfilata di Gabriela Hearst,ha incarnatoperfezione il concetto di sensualità sofisticata. Il pezzo forte del suo look? Unbianco in tweed, lungo fino alle caviglie, con una silhouette sartoriale e un taglio impeccabile. Un capo elegante e strutturato, che si è rivelato l’alleato perfetto per un outfit dall’anima ribelle.La vera sorpresa è arrivata quando si è scoperto che,il, l’attrice indossavaun reggiseno in pizzo nero, perfettamente visibile graziescollatura profonda, e un paio dia rete decorati con un motivo sinuoso e ricercato.