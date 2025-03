.com - Jesi / Il Moto Club Vallesina “L. Albanesi” protagonista assoluto in Toscana

La squadra Enduro delsi è aggiudicata la classifica assoluta piloti, il successo in tre categorie oltre che la prestigiosa classifica a squadre davanti ad altri 21, 10 marzo 2025 – Con la prima prova del Trofeo Regionale Uisp disputato in quest’occasione a Caprese Michelangelo (AR) in collaborazione con la regioneed Emilia Romagna, domenica 9 Marzo è iniziata la stagione 2025 per il nostro.Non poteva esserci un inizio migliore dato che ancora una volta i piloti del sodaliziono si sono messi in luce come indiscussi protagonisti.Il successoindividuale porta la firma di Luca Piersigilli; il diciottenneno neo acquisto delche debuttava con i nostri colori in sella a una Beta ufficiale quest’anno quando sarà libero dagli impegni nel campionato Mondiale, sarà al via del Trofeo con i nostri colori.