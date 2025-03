.com - Jesi / Fioretto, Marini e Tangherlini oro azzurro a squadre in Coppa del Mondo

Il dopo Cerioni inizia con due ori. In Egitto l’inno di Mameli sia per la formazione maschile che per quella femminile. “Questo è un ottimo momento per gli atleti azzurri che si allenano a” ha dichiarato il presidente del Club Scherma Maurizio Dellabella, 10 marzo 2025 – Domina e vince tutto l’Italia delnella domenica del Cairo: si chiude con un doppio oro, nelle due prove adisputate oggi, la tappa didelin Egitto. Suona due volte l’Inno di Mameli nello spazio di pochi minuti, prima in onore del quartetto femminile composto da Elena(del Centro Sportivo Esercito, si allena a) Arianna Errigo, Martina Favaretto e Anna Cristino poi per il team maschile che ha primeggiato con Tommaso(delle Fiamme Oro, si allena a) Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi.