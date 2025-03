.com - Jesi / Fioretto, la coppia Trombetti e Felici si impongono a Firenze

Nella gara “Lui & Lei” GPG e Under 17 “La Martinella” svoltasi a. Ottimi piazzamenti nella categoria Giovanissimi/e, 10 marzo 2025 – Maria Vittoriaed Evandel club schermahanno vinto la medaglia d’oro nella categoria Allievi/e nella gara “Lui & Lei” GPG e Under 17 “La Martinella” svoltasi a.Giovanissimi/eLa competizione, riservata esclusivamente all’arma del, ha previsto gare insuddivise per categorie: Under 17 e Gran Premio Giovanissimi (GPG) per le categorie Bambine-Giovanissimi/e, Ragazzi/e-Allievi/e.3° posto per Emila Caprari e Diego Stacchiotti e 5° per Emma Ciariboli e Jacopo Belfiore sempre del Club Schermanella categoria Giovanissimi/e.©riproduzione riservataL'articolo, lasiproviene da Lo sport della Vallesina.