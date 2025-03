Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner scrive la storia del tennis anche senza giocare: l'ultimo clamoroso record

Leggi su Liberoquotidiano.it

scendere in campo,continua a macinare. L'azzurro è infatti approdato alla 40esima settimana consecutiva da numero uno al mondo, raggiungendo così Ilie Nastase, il primo dellaa piazzarsi sul gradino più alto da quando esiste la classifica computerizzata. Ma oggi c'è un nuovo sceriffo in città.se momentaneamente relegato in panchina.è diventato così il 15esimo giocatore dellaa occupare per più tempo il gradino più alto del ranking Atp. Sopra di lui, però, c'è ancora tantissima strada da fare per diventare il migliore della. Il prossimo passo sarà superare Andy Murray e Guga Kuerten, altri due colossi rispettivamente a 41 e 43 settimane di permanenza. L'azzurro è già sicuro di rimanere numero uno almeno fino ad aprile inoltrato, quando la scadenza della sospensione sarà prossima alla fine.