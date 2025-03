Sportnews.eu - Jannik Sinner, quanti soldi perde a causa della squalifica: davvero incredibile, tutti i premi saltati

sta scontando tre mesi diper il caso Clostebol, manel frattempo?Lache sta scontando, anche se non drammatica, almeno dal punto di vista delle tempistiche, comporta comunque enormi perdite di denaro e di. Poteva andare peggio, visti i precedenti, e invece il Tribunale di Losanna hato il tennista numero uno al mondo per tre mesi per viacontaminazione da Clostebol.espressione di delusione (Sportnews.eu)Francamente, unaingiustificata, per un fatto che non ha minimamente inciso sulle prestazioni dello sportivo, ma che si è preferito infliggere per non creare un precedente che avrebbe scatenato il putiferio nell’ambiente del tennis. Nel frattempo,continua ad allenarsi, in attesa di tornare in campo, ma quanto gli sta costando la lontananza dai tornei mondiali?Quanto costa lain termini die di denaro al nostroIl numero uno del Ranking ATP si stando importantissimi tornei, come quello giocato a Dubai, oppure quello attualmente in atto in California, il prestigioso Indian Wells, dove la sua mancanza si sente eccome.