Dilei.it - Jacqueline Luna Di Giacomo compie 25 anni: “Sono una bimba che ha un bimbo”

Leggi su Dilei.it

Difesteggia l’arrivo dei suoi 25con un sorriso e la consapevolezza di vivere una vita appagante e piena di gioia.Dopo essersi trasferita in America con il suo compagno Ultimo e aver dato alla luce il piccolo Enea, il loro primo bambino, tira le somme di un primo quarto di secolo attraverso un dolcissimo post sui suoi canali social che la ritrae in una foto da bambina.Di, il post per i 25Una vita appagante, una famiglia ormai allargata e una nuova avventura statunitense:Diarriva a festeggiare i suoi 25potendo gioire di grandi, bellissime novità e un’avventura tutta da vivere: quella da neomamma.La ragazza, felice insieme al suo fidanzato Niccolò Moriconi, ha deciso di condividere con i suoi fan la felicità nel giorno del suo compleanno con un dolcissimo post social: una sua foto da bambina sulla sdraio di una spiaggia.