Calcionews24.com - Italia, Spalletti svela: «Dopo Napoli mai in un altro club, sfida alla Germania affasciante. Chi vince lo scudetto? Rispondo così»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Luciano, commissario tecnico dell’, sul momento attuale della Nazionale e sul. I dettagli Luciano, ct dell’, ha parlato in una lunga intervista organizzata dFigc. KEAN E RETEGUI – «Siamo in un bel momento, abbiamo ritrovato personalità importanti, forti. Nell’ultimo periodo non siamo stati fortunati da avere attaccanti che segnano molto, ora questi due .