Italia propone 167 mld garanzie Ue per mobilitare 200 mld su difesa

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 mar. (askanews) – In occasione delle riunioni di Eurogruppo e Ecofin, l’ha proposto ai partner dell’Ue di creare un nuovo meccanismo, battezzato “European Security & Industrial Innovation Initiative” o “Eu-Sii”, che ridisegnerebbe il programma comunitario “InvestEu”, già esistente, al fine di aumentare le capacità didegli Stati membri. Secondo le elaborazioni del ministero dell’Economia, un sistema dipubbliche per approssimativamente 16,7 miliardi di euro potrebbe, mediante meccanismi di leva,fino a 200 miliardi di euro di investimenti privati sui prossimi 3-5 anni, con un moltiplicazione in scala 12. Lo si apprende durante le riunioni a Bruxelles. La proposta dell’prevede una struttura innovativa dieuropee a tre livelli, per mobilizzare gli investimenti privati, ottimizzando l’uso complementare di risorse nazionali e dell’Ue: una prima “tranche”, sostenuta dagli Stati membri, che assorbirebbe i rischi di perdite iniziali; una seconda tranche “di mezzo”, sostenuta da modesti contributi dal bilancio dell’Ue”, e una terza tranche “senior”, altamente protetta, che fornirebbe la massima fiducia del mercato, e che sarebbe sostenuta daeuropee.