Italia nella morsa del maltempo l’esperto in esclusiva | Ci aspettiamo precipitazioni record

Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it, inai nostri microfoni per fare un punto sui prossimi giorni: “Si preannunciano diverse perturbazioni”La tregua meteorologica insembra essere arrivata alla fine. Da oggi si apre una settimana che vedrà la pioggia protagonista al Nord e al Centro. Diverse perturbazioni si susseguiranno sul nostro Paese e il rischio è quello di violenti nubifragi e allagamenti locali.delin: “Ci” (Pixbay) – cityrumors.itAi nostri microfoni è intervenuto Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it, per fare il punto della situazione e capire cosa succederà dal punto di vista meteorologico in.Gussoni in: “Una delle settimane più piovose dell’anno”Mattia Gussoni, siamo entrati in una delle settimane più complicate dal punto di vista meteo.