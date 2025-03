Oasport.it - Italia-Irlanda, Sei Nazioni rugby 2025: programma, orario, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Ultimo turno del Guinness Seie il prossimo fine settimana andrà in scena il Super Saturday, con l’di Gonzalo Quesada che sfiderà a Roma l’. Gli azzurri saranno in campo sabato 15 marzo con calcio d’inizio alle ore 15.15.Un ultimo turno che vedrà l’arrivare a Roma dopo la delusione per il ko subito contro la Francia e con l’obbligo di vincere con bonus, per sperare in un passo falso di Bleus e Inghilterra per provare a conquistare il terzo titolo consecutivo. Mache non è stata sempre convincente e che dovrà cambiare marcia per dominare a Roma.Di contro, l’è reduce da due buoni primi tempi con Francia e Inghilterra, ma allo stesso tempo con due riprese da dimenticare, con gli azzurri che dopo il successo con il Galles non hanno più ottenuto punti in classifica.