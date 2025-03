Formiche.net - Italia, Danimarca e Paesi Bassi. Le strategie comuni sull’asse nord-sud Europa

Nato, Ue, migranti e Ucraina sono tre tematiche che saranno al centro dei prossimi bilaterali del presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il primo ministro del Regno di, Mette Frederiksen e il primo ministro del Regno dei, Dick Schoof. La danese è, come Meloni, la prima donna al governo del suo Paese; l’olandese, pluriministro, è stato a capo dell’intelligence e conosce molto bene lo scacchiere internazionale in cui iUe si stanno muovendo. I bilaterali saranno l’occasione per rafforzaree pianificare il lavoro delicato dei prossimi mesi. Non va dimenticato, infatti, che a margine dei consigli europei del 18 ottobre e del 19 dicembre il premierno aveva promosso, assieme ai due omologhi, una riunione informale per discutere di gestione dei flussi migratori e di modello-Albania.