Italia boom nell’export di armi | +138% in 5 anni Ecco i Paesi a cui ne vendiamo di più – Il rapporto

L’scala la classifica mondiale deiesportatori dipesanti. Nel quinquennio 2020-2024 ha registrato un aumento del 138% rispetto ai 5precedenti. Che l’ha fatta salire dal decimo al sesto posto con una quota del 4,8% sul totale. Nessun Paese al mondo ha riportato un incremento così significativo, in percentuale, nelle vendite di armamenti pesanti. È ciò che emerge dal report diffuso oggi – lunedì 10 marzo – dall’Istituto Internazionale di Stoccolma per la Ricerca della Pace (Sipri). Ilidentifica i principali esportatori e importatori, analizzando le dinamiche regionali e le influenze politiche sui trasferimenti di materiale bellico. Un dato che mette in evidenza l’analisi riguarda la destinazione delle esportazionine: la maggior parte delle(71%) è stata diretta verso idel Medio Oriente.