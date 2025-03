Ilfattoquotidiano.it - Israele toglie l’elettricità a Gaza alla vigilia dei colloqui di Doha. Hamas: “Ricatto”. Il ministro Smotrich: “Presto nuova guerra intensa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non partono nel migliore dei modi i nuovi, in Qatar, sul rinnovo del cessate il fuoco ae il passaggiocosiddetta ‘Fase 2’.domenica ha infatti deciso di tagliare le forniture di elettricità nella Striscia, rischiando di peggiorare la già disastrosa crisi umanitaria tra la popolazione. Aiprenderà parte anche l’inviato speciale americano, Steve Witkoff, una delegazione israeliana di alto livello, di cui fanno parte il responsabile del governo per la liberazione degli ostaggi, Gal Hirsch, un alto funzionario dello Shin Bet, noto come ‘M’, e il consigliere politico del premier Benjamin Netanyahu, Ophir Falk.ha attaccato la scelta didefinendola un “a buon mercato e inaccettabile”, mentre ildelle Finanze di Tel Aviv, Bezalel Smotirch, noto per le sue posizioni estremiste e pro-coloni, ha affermato chetorneràa combattere ae che il nuovo capo di stato maggiore ha un piano più rapido e più intenso di prima: “Lui vuole una campagna molto più, rapida e potente il cui obiettivo è l’occupazione della Striscia di, la completa distruzione die il ritorno degli ostaggi.