Tpi.it - Israele toglie anche l’elettricità a Gaza. Hamas: “Ricatto inaccettabile”. Gli Usa mediano: “Non siamo agenti di Tel Aviv”

Leggi su Tpi.it

ha deciso di interromperela fornitura di elettricità alla Striscia di, dopo aver bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari nel territorio costiero palestinese, per aumentare la pressione suaffinché liberi i 59 ostaggi ancora trattenuti dal gruppo terroristico, che ha condannato la mossa parlando di “” mentre continua a trattare separatamente con gli Stati Uniti.Il ministro dell’Energia israeliano Eli Cohen ha ordinato ieri alla Israel Electric Corporation (IEC) di interrompere immediatamente la fornitura di elettricità alla Striscia: “Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione affinché tutti gli ostaggi tornino a casa e faremo in modo chenon sia anel dopoguerra”, aveva annunciato in una nota il ministro. “Basta parlare, è ora di agire!”.