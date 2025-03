Metropolitanmagazine.it - Israele ha tagliato le forniture di elettricità a Gaza

Leggi su Metropolitanmagazine.it

haieri ledia poche ore dagli incontri di Doha dove si tenterà di sbloccare i negoziati per l’eventuale fase 2 del cessate il fuoco. Colpito anche un impianto di desalinizzazione che produce acqua potabile per parte del territorio arido. Hamas lo ha definito parte della “politica della fame” di.La scorsa settimanaha sospeso ledi beni e servizi umanitari di oltre 2 milioni di palestinesi, in un’ottica di rivisitazione dell’assedio imposto nei primi giorni della guerra.sta facendo pressione sul gruppo militante affinché accetti un’estensione della prima fase del cessate il fuoco. Quella fase si è conclusa lo scorso weekend.vuole che Hamas rilasci metà degli ostaggi rimasti in cambio della promessa di negoziare una tregua duratura.