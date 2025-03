Lanazione.it - Isolotto, assale una donna dopo il prelievo al bancomat: arrestato

Firenze, 10 marzo 2025 - La segue subitoaver prelevato e poi cerca di rapinarla. Per questo, i carabinieri hannoun 49enne marocchino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, alle 2 della notte tra venerdì e sabato, ha cercato di rapinare unamentre stava salendo a bordo della sua autovettura subitoaver prelevato ad uno sportello Atm in zona. L’uomo, aperta improvvisamente la portiera della macchina, ha minacciato laordinandole di consegnargli quanto appena prelevato ma il compagno della vittima che era alla guida è partito repentinamente e si è allontanato dal rapinatore. La coppia, durante la fuga, ha incontrato una pattuglia del Nucleo Radiomobile avvisandoli di quanto accaduto. I militari si sono messi immediatamente alla ricerca del 49enne che hanno trovato in possesso del coltello usato per minacciare la vittima.