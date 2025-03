Sbircialanotizia.it - Isola dei Famosi 2025: rivoluzione completa con Veronica Gentili, Pierpaolo Pretelli e il ritorno di Simona Ventura

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lo ammettiamo: quandodeitorna a far parlare di sé, in redazione si percepisce subito quel mix di curiosità e attesa. A quanto pare, la nuova edizione starebbe per cambiare tutto, o quasi. Ed è un’idea che ci intriga parecchio. Il Grande Fratello non si è ancora spento del tutto e già si . L'articolodeicone ildiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.