Irlanda in festa 2025 a Bologna | programma ospiti ed eventi

, 10 marzo- Anche sotto le Torri, il 17 marzo, si festeggia San Patrizio, santo patrono d'e, per estensione, degli amanti della birra. Piazza Lucio Dalla ospita “in”, l’evento, ideato e organizzato da Estragon Club, che ha registrato vari record di presenze, diventando la più importante manizione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick’s Day. I festeggiamenti asono spalmati su quattro giorni, dal 14 al 17, alternando gruppi di musica folk italiani e irlandesi. Non mancherà, naturalmente, la cucina irlandese, accompagnata dall’area esterna di street food. Protagoniste assolute saranno le birre, che arrivano dalla leggendaria St. James’s’ Gate Brewery di Dublino. Venerdì e lunedì piazza Lucio Dalla si anima dalle 18 alle 24; sabato e domenica dalle 12 alle 24.