L’ribadisce. “Non abbiamo ricevutoda“. A dirlo è stato il portavoce del ministero degli Esteriiano, Esmail Baghaei, sottolineando che Teheran non ha ricevuto alcun tipo di comunicazione da parte di Donald.Negli scorsi giorni, il tycoon aveva sostenuto di aver mandato un messaggio alla Guida supremaiana, Ali Khamenei, per negoziare un accordo sul nucleare. “I paesi della regione dovrebbero tenere conto dei propri interessi nazionali e dei buoni rapporti con la Repubblica Islamica dell’quando prendono decisioni. Non dovrebbero permettere che le pressioni illegali e le intimidazioni da parte dell’America abbiano un impatto negativo sulle loro relazioni con il popoloiano o creino discordia e sedizione nei paesi della regione”, ha dichiarato Baghaei.