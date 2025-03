Ilgiorno.it - "Io, figlio di contadini in onda fin da bambino tra Isotta e tartarughe"

"Fu un’opportunità di ricerca e innovazione. Ai tempi la radio era monopolio Rai: l’idea di una emittente libera è stata un’avventura. Un momento di stimolo, di follia, ma anche di passione, di nuova espressione. Errori compresi. Perché non tutto quello che facevamo era bello". Piero “P3“ Cozzi è coftore, dj e direttore artistico di Radio Milano International: "La radio ha questa specie di fascino per chi la ascolta. Può creare un mondo di fantasia, aperto alle fascinazioni artistiche. L’ascoltatore è allo stesso tempo passivo e autore, scrittore, architetto: può spaziare e inventarsi la sua storia. È un po’ come quando da piccolo ti raccontano le favole e le vivi a modo tuo". Come furono gli inizi?"La radio che abbiamo fatto è stata molto goliardica, improvvisata". Come e quanto è cambiata la radio italiana?"Credo sia diventata più commerciale.