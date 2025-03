Internews24.com - Inzaghi tentato dalla Premier League: con l’Inter solo rinnovi di un anno, mentre in Inghilterra…

Leggi su Internews24.com

di Redazione: condi unin Inghilterra. Le ultime sul futuro del tecnicoCome sottolinea Tuttosport, anche in questa stagione, è ancora in lotta consu tutti i fronti, ma il dato che più ha colpito l’immaginario dei direttori sportivi delle grandi del continente è ilgol subìto finora in Champions, nel ko a Leverkusen (rete – come ha giustamente ricordato-, nata da un angolo che non c’era perché l’azione che l’ha preceduta era viziata da un netto fuorigioco non fischiato).ha presentato in Europa un 3-5-2 monolitico, con una fase difensiva che non ha avuto uguali, bloccando sullo 0-0 in casa il Manchester City (quando la crisi era ancora lontana) e anestetizzando l’attacco dell’Arsenal, facendo perfino sembrare sterili le altrove pericolosissime situazioni da palla inattiva architettate da Arteta con il suo staff.