Inzaghi | Problema Thuram! Oggi due assenti oltre Zielinski Scelta tra i pali…

ha appena parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Feyenoord dopo le dichiarazioni di Denzel Dumfries, sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League dopo lo 0-2 dell’andata. INTER-FEYENOORD – CONFERENZA STAMPA DIALLA VIGILIASei a 19 partite potenziali da un’impresa. Stato d’animo?Molto buono, sono focalizzato a domani sera. Affrontiamo una squadra contro cui abbiamo vinto 2-0, ma siamo passati da una partita dove se non siamo concentrati rischiamo. Tutte le partite nascondono insidie in Champions League.Come approcci alla partita? Farai qualche valutazione in base al campionato?In base al campionato no, in base allo stato fisico dei giocatori sì. Abbiamo qualche affaticamento, de Vrij e Lautaro Martinez non sono usciti con noi. Ma ho buone sensazioni e vedrò se impiegarli o no.