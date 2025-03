Unlimitednews.it - Inzaghi “Niente calcoli, col Feyenoord serve Inter lucida”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “Mi aspetto un avversario aggressivo in alcuni momenti e attendista in altri. Ci vorranno mettere in difficoltà e noi dovremo essere bravi a disputare una partita di corsa e determinazione”. Lo ha detto il tecnico dell’, Simone, alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il, battuto all’andata per 2-0 in Olanda.“Abbiamo avuto un esempio sabato contro il Monza, tutte le partite creano difficoltà e si trovano sempre squadre organizzate – le parole del mister nerazzurro – Nonostante il doppio vantaggio non dovremo farema giocare con lucidità”.In porta, svela, “tornerà Sommer, si è allenato molto bene e domani giocherà lui, però Martinez ha fatto benissimo e sono molto contento perchè posso scegliere, così come in altre zone del campo”.