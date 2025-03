Internews24.com - Inzaghi Inter, il messaggio alle rivali: «Noi molte più partite delle altre? Dobbiamo esserne orgogliosi!»

di Redazione, il: «Noipiù!». Le parole del tecnicoNel corso della conferenza stampa alla vigilia diFeyenoord, Simoneha voluto mandare unper lo scudetto e per gli altri impegni della stagione.LE TANTEDI DIFFERENZA RISPETTOSONO UNO STIMOLO O UN PROBLEMA? – «Non deve essere un problema, deve essere uno stimolo.esseredi cosa stiamo facendo. Continuo a complimentarmi con questi ragazzi che trovano sempreenergie. In questo periodo abbiamo avuto anche qualche defezione che ci ha limitato qualche rotazione, siamo alla 19esima dall’inizio dell’anno, sono tantissime. Non dimentichiamo che l’anno scorso ci qualifichiamo in Champions agli ottavi di finale a Salisburgo il 6 o 7 Novembre, quindi sapevamo che avremo giocato la prima di marzo gli ottavi.