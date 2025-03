Ilnapolista.it - Inzaghi in Premier League? United e Tottenham lo tengono d’occhio (Tuttosport)

Simonefa gola ai club di, che lo avevano già cercato lo scorso anno. Ha un contratto con l’Inter fino al 2026 e i ds delle squadre inglesi cominciano a osservarlo da vicino, soprattutto Manchesterpotrebbe approdare innell’edizione odierna scrive:L’Inter, anche in questa stagione, è ancora in lotta su tutti i fronti ma il dato che più ha colpito l’immaginario dei direttori sportivi delle grandi del continente è il solo gol subito finora in Champions, nel ko a Leverkusen. Ha bloccato sullo 0-0 il Manchester City e anestetizzato l’attacco dell’Arsenal, facendo persino sembrare sterili le altrove pericolosissime situazioni da palla inattiva architettate da Arteta. Proprio come un anno fa, il nome diè ben presente nei dossier di chi – Manchesterin primis – a latitudini inglesi sembra pronto a mettere in pratica l’ennesima rivoluzione in panchina.