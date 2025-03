Inter-news.it - Inzaghi fa 200 a Inter-Feyenoord! E in Inghilterra 2 file aperti – TS

Leggi su Inter-news.it

Domani giornata importante per Simone, che raggiungerà un traguardo importante in. Anche se, se ne auspica due. E in Premier League due club hanno aperto i rispettivi dossier.TRAGUARDO –non si pone limiti e dopo il segno del tre mercoledì dopo, sabato sera, dopo-Monza, ha corretto con quattro. Sì, perché, i nerazzurri sono ancora in corsa per quattro competizioni: vittoria della Serie A, Coppa Italia, Champions League e da giugno anche il Mondiale per Club. Insomma, la Beneamata non fa calcoli. A fine corsa si tireranno le somme. Intanto, domani ci sarà, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dallo 0-2 di Rotterdam. E proprio domani a San Siro,staccherà il traguardo delle 200 panchine in nerazzurro.