Internews24.com - Inzaghi a Sky: «Ecco chi giocherà in porta domani. Lautaro? Vi dico come sta, il Feyenoord proverà a metterci in difficoltà»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneSimoneha parlato ai microfoni di Sky Sport pre Interdi Champions League,il suo lungo intervento alla vigilia della sfidaSimoneè intervenuto ai microfoni di Sky Sport pre Interalla vigilia della gara di. Un estratto del suo intervento:SU INTER– «giocheranno? Alterneranno, ci sono stati momenti all’andata in cui sono stati aggressivi e altri in cui hanno aspettato. Tutti in Europa fanno questo, affrontiamo una squadra che verrà a Milano per crearci difficoltà: dovremo fare una partita di corsa, aggressività e determinazione. Abbiamo avuto un esempio sabato con il Monza, tutte le partite creano difficoltà: si trovano squadre organizzate, sarà così anchesera. Non dovremo fare calcoli visto il doppio vantaggio, ci vorrà grande lucidità».