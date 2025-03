Lanazione.it - Invicta, passo falso contro la Norcineria

nella corsa salvezza per l’maschile di serie C. I giovani allenati da Enrico Ferrari, ma sostituito da Sonia Feltri, hanno ceduto 3-1 sul campo dellaToscana Foiano val di Chiana nel secondo indei playout salvezza. I grossetani, impegnati in Val di Chiana, hanno ceduto 25-21, 25-15, 202-5, 25-22 dovendo pagare lo scotto di assenze pesanti. Il tecnico Sonia Feltri infatti ha dovuto rinunciare all’alzatore Ferrari, "prestato" alla serie B per impossibilità di schierare i due palleggiatori. E senza anche Lazzeretti, anch’esso convocato in serie B, la formazione grossetana ha fatto quello che poteva spostando il libero Cognata in regia, e opposto Cericola in sostituzione di Massetti rimasto a Grosseto per l’influenza. Sotto di due set a zero l’allenatrice grossetana ha provato a cambiare ancora facendo giocare Vannucci da schiacciatore di banda nel ruolo di opposto, inserendo Carmelita.