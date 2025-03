Sport.quotidiano.net - Inter, volare evitando di cadere. I cambi di Inzaghi contro le vertigini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il secondo weekend consecutivo in testa è realtà, ma c’è mancato poco che per l’non fosse così. Guai a pensare al “turno favorevole“, perché se non ti allacci le scarpe per bene rischi l’inciampo anche nel testacoda col Monza, ultimo in classifica.non si fidava ed è per questo che, Thuram a parte, ha schierato la miglior formazione a disposizione. Risultato: l’unico a segnare nel primo tempo è stato il sostituto del francese (Arnautovic) e la differenza nel secondo l’hanno fatta alcuni. Potrebbe essere eccessivo parlare di “con due squadre“, un concetto che ai tempi fu evidenziato da Conte nel rimpallo mediatico tra sponde rivali, ma coi brianzoli la gestione del gruppo, l’aver sempre tenuto tutti sulla corda con ampie e ragionate rotazioni, ha dato i frutti sperati.