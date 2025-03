Inter-news.it - Inter, torna Sommer! La probabile formazione e la scelta su Lautaro Martinez

L’si prepara alla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord con l’obiettivo di difendere il vantaggio dello 0-2 conquistato all’andata a Rotterdam. Tra i pali, mentre non ci sarà.QUALCHE DUBBIO – La rifinitura di domani mattina dell’chiarirà ulteriormente le scelte di Simone Inzaghi. La certezza tra i pali si chiama Yann. Il portiere svizzero, assente contro il Monza, tornerà a guidare la retroguardia nerazzurra come annunciato dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa. Davanti a lui, il trio difensivo vedrà una novità rispetto alla partita d’andata: Yann Bisseck prenderà il posto di Stefan de Vrij, con Benjamin Pavard e Francesco Acerbi a completare il reparto arretrato.CAMBI A CENTROCAMPO – Sugli esterni, confermato Denzel Dumfries sulla fascia destra, mentre a sinistra Carlos Augusto prenderà il posto di Alessandro Bastoni, che verrà preservato.