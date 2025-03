Tvplay.it - Inter, tegola pesantissima per Inzaghi: adesso è ufficiale

Leggi su Tvplay.it

Brutte notizie in casa: la notizia è arrivata in via, ci sono problemi seri per Simonein vista delle prossime settimane. Che l’abbia un problema con gli infortuni, sembra ormai un dato consolidato. La squadra nerazzurra, soprattutto in questa fase della stagione, ha dovuto far fronte a diverse problematiche sotto il punto di vista dei calciatori disponibili, considerando che in molti hanno dovuto alzare bandiera bianca per problemi fisici.Simonepensieroso a bordocampo (LaPresse) TvPlay.itLa squadra nerazzurra è in corsa su tutti i fronti, senza dimenticare che in estate ci sarà anche un altro impegno importante come il Mondiale per Club. Proprio in quest’ottica c’è grande preoccupazione su quello che sarà il futuro e su comeriuscirà a gestire il tutto nelle prossime settimane.