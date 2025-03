Calciomercato.it - Inter, tegola Dimarco: si allungano i tempi di recupero, c’è un timore

Leggi su Calciomercato.it

, non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Il successo in rimonta contro il Monza ha consentito ai nerazzurri di rimanere al primo posto in classifica ma la prossima trasferta contro l’Atalanta a Bergamo rischia di essere decisiva per la corsa al 21esimo scudetto. Una gara da affrontare senza Federico, ai box dopo l’infortunio di Napoli.non recupera, le ultimeNel mentre l’dovrà affrontare il Feyenoord in Champions League per strappare il pass per i 4i di finale. La vittoria della gara di andata sicuramente permetterà a Simone Inzaghi di far ruotare gli uomini ma in Europa mai dire mai. Della gara dovrebbe essere Carlos Augusto, rientrato in campo nel finale della gara contro il Monza per dare respiro a Bastoni, utilizzato nel ruolo di Federico