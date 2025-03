Tvplay.it - Inter, questa cessione fa malissimo: via per 70 milioni

Il tecnico nerazzurro rischia di perdere un pilastro, occhio a dove andrebbe e alle cifre di cui si parla.La stagione dell’è degna delle migliori squadre d’Europa. Primato in campionato e, per il momento, vantaggio nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi stanno rispettando le aspettative e gli obiettivi fissati ad inizio stagione, e lo stanno facendo anche nel migliore dei modi.fa: via per 70(LaPresse) tvplay.itLa vittoria in campionato contro il Monza non soltanto mantiene i nerazzurri ad un punto di distanza dal Napoli al secondo posto, ma conferma anche l’atteggiamento della squadra che, senza mollare, ha battuto i brianzoli nonostante il doppio svantaggio. Un match strepitoso che, però, nasconde qualche brutta notizia per il tecnico dell’